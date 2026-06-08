Kulturfestival - ¡TILT!

¡TILT! stehen für modernen Alternative Rock mit deutschen Texten und einer energiegeladenen Mischung aus kraftvollen Gitarren, tanzbaren Grooves und eingängigen Pop-Melodien.

Die 2015 gegründete Band verbindet Rock, Alternative und moderne Synth-Sounds zu einem eigenständigen Klangbild, das gleichermaßen ins Ohr wie in die Beine geht.

Prägend für den Sound ist die markante Stimme von Frontmann Dominik Bickel, der mühelos zwischen gefühlvollen und kraftvollen Passagen wechselt. In ihren Songs greifen ¡TILT! Themen auf, die von Aufbruch und Euphorie bis zu Selbstreflexion und persönlichen Konflikten reichen.