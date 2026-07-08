Kulturfestival - 4. Volksmusik- und Schlagerfestival

Beim Volksmusik- und Schlagerfestival erwartet das Publikum ein abwechslungsreicher Abend voller Musik und Unterhaltung.

Gastgeber und Moderator ist Hansy Vogt, der auch selbst mit zwei musikalischen Auftritten auf der Bühne steht. Die Biraböhmische Blasmusik sorgt mit böhmisch-mährischen Klängen und schwungvoller Blasmusik für Stimmung, während die Palermo Pop Pistols mit italienischen Pop- und Schlagerhits mediterranes Flair in den Saal bringen. Ein musikalischer Abend mit Volksmusik, Schlager, Blasmusik und italienischer Lebensfreude.