BL best of ist in den letzten Jahren nicht mehr vom Balinger Kulturfestival wegzudenken.

Ohne Pause bietet der Abend wieder über 3 h geballte Musik aus den unterschiedlichsten Genres. Wie immer haben alle Auftritte einen sehr engen Bezug zur Region. Mit dabei sind Rockmeister, Blpd (BalingerPunkDepartment), WHBL (When Hell Breaks Loose), Defeneder und Connexion.