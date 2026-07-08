Kulturfestival - BL best of

BL best of geht in die neunte Runde und präsentiert erneut die Vielfalt der regionalen Musikszene. Mit dabei sind Rockmeister, Sometimes Salvation, FearPark, Ella und CHECKSCH36.

Von Rock und Southern Rock über Metal und Deutschpop bis hin zu Hip-Hop erwartet das Publikum ein abwechslungsreicher Konzertabend. Rockmeister übernimmt dabei mit mehreren Live-Sets den musikalischen Rahmen und sorgt mit den größten Rockklassikern der vergangenen Jahrzehnte für beste Festivalstimmung. Welche Band wann auf der Bühne steht, bleibt traditionell bis zum Konzert eine Überraschung.

Den roten Faden des Abends bildet Rockmeister. Die sechsköpfige Coverband präsentiert in mehreren Sets Rockklassiker von Bands wie Queen, AC/DC, Guns N' Roses, Journey, Whitesnake oder Foreigner und sorgt mit ihrer energiegeladenen Live-Show immer wieder für neue Höhepunkte.

Mit Sometimes Salvation steht zudem eine Band auf der Bühne, die sich dem Southern Rock verschrieben hat. Ihr Programm verbindet Rock, Blues, Soul und Country zu einem abwechslungsreichen Mix aus bekannten Klassikern und ausgewählten Geheimtipps.

Für härtere Klänge sorgt FearPark. Die Balinger Band bewegt sich zwischen True- und Melodic-Speed-Metal und hat sich mit zahlreichen Auftritten bereits einen festen Namen in der regionalen Metalszene erspielt.

Gefühlvolle deutschsprachige Popmusik bringt Sängerin Ella mit ihrer Band auf die Bühne. Mit ihrer warmen Stimme und modernen Songs setzt sie einen ruhigen, emotionalen Akzent im Festivalprogramm. Den Abschluss der musikalischen Vielfalt bildet CHECKSCH36 mit Hip-Hop aus Balingen.

So entsteht ein Konzertabend, der die unterschiedlichsten Musikrichtungen vereint und zeigt, wie vielfältig die regionale Musikszene ist.