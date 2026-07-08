Kulturfestival - Café Con Leche

Café con Leche bringt karibisches Lebensgefühl auf die Bühne.

Mit Salsa, Bachata, Merengue und weiteren Latin-Hits lädt die Band zu einer musikalischen Reise durch Lateinamerika ein. Authentische Rhythmen, mitreißende Spielfreude und die charismatische Stimme von Sänger Fernando Samuel sorgen für echtes Urlaubsfeeling und eine Atmosphäre, die zum Tanzen und Träumen einlädt. Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 begeistert die Band ihr Publikum bei zahlreichen Konzerten im In- und Ausland und zählt heute zu den bekanntesten Latin-Bands der Region.