Kulturfestival - Crazy Crocodile Band

Marktplatz Balingen Marktplatz, 72336 Balingen

Die Rock Crocodile stehen für handgemachte Live-Musik und eine mitreißende Reise durch mehr als fünf Jahrzehnte Rock-, Soul- und Bluesgeschichte.

Mit großer Spielfreude und einem abwechslungsreichen Programm bringen sie bekannte Klassiker auf die Bühne und sorgen für beste Partystimmung. Seit über 25 Jahren ist die Band im In- und Ausland unterwegs und begeisterte ihr Publikum bereits bei zahlreichen Konzerten – unter anderem in Berlin, Basel, am Bodensee und auf dem Nürburgring. Ein Konzertabend für alle, die ehrliche Livemusik und Rockklassiker lieben.

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Festivals & Open Airs, Konzerte & Live-Musik
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