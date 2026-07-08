Kulturfestival - Crazy Crocodile Band

Die Rock Crocodile stehen für handgemachte Live-Musik und eine mitreißende Reise durch mehr als fünf Jahrzehnte Rock-, Soul- und Bluesgeschichte.

Mit großer Spielfreude und einem abwechslungsreichen Programm bringen sie bekannte Klassiker auf die Bühne und sorgen für beste Partystimmung. Seit über 25 Jahren ist die Band im In- und Ausland unterwegs und begeisterte ihr Publikum bereits bei zahlreichen Konzerten – unter anderem in Berlin, Basel, am Bodensee und auf dem Nürburgring. Ein Konzertabend für alle, die ehrliche Livemusik und Rockklassiker lieben.