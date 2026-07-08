Kulturfestival - Dicke Fische

"Dicke Fische" zählen zu den erfolgreichsten Unplugged-Bands Deutschlands und sind dem Balinger Publikum bereits durch mehrere gefeierte Auftritte auf dem Marktplatz bestens bekannt.

Mit drei Stimmen, zwei Akustikgitarren und einem Cajón schaffen die Musiker einen unverwechselbaren Sound, der bekannte Songs ebenso frisch interpretiert wie eigene Titel. Musikalische Qualität, Spielfreude und die besondere Nähe zum Publikum machen jedes Konzert zu einem intensiven Live-Erlebnis. Mit mehr als 2.000 Auftritten begeistern "Dicke Fische" seit Jahren ihr Publikum – authentisch, mitreißend und voller musikalischer Leidenschaft.