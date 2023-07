Kulturfestival - Ernest and the Hemingways

Rock, Soul und Funk zum Tanzen, alte Songs von Blood, Sweat & Tears, Chicago oder Frank Sinatra zum Zuhören, dazu die Bläsershow für's Auge, neu arrangierte Hits der Beatles sowie eigene Stücke - ERNEST AND THE HEMINGWAYS präsentieren sich ihrem Publikum in ungebremster Spielfreude.

Gegründet im Jahr des Herrn 1973 spielt die Band nach einigen Umbesetzungen und Namensänderungen (SSPB, Backstairs) seit 1989 in fast unveränderter Besetzung unzählige Gigs in Clubs und Hallen, ist auf Stadtfesten und bei Open-Air-Festivals präsent. Längst Kult ist die beiden CDs »The Old Man and the Band« und »ERNEST goes Soul« , die den fetzigen Sound und die eingängigen Arrangements der zehn Musiker direkt und kompakt in die kleinste Hütte bringen.

ERNEST AND THE HEMINGWAYS heißt im Klartext:

knackige Rhythmusgruppe, ein Turbogebläse mit zwei Trompeten und drei Saxophonen - in horns we trust - und natürlich der alte Herr mit der schwarzen Stimme höchstpersönlich: Ernie the Paleface - der mittlerweile auch seine Texte auswendig ablesen kann!

Kurzum: ERNEST AND THE HEMINGWAYS - nicht immer ganz ernst, aber immer ganz gut!

Unser Speise- und Getränkeangebot steht Ihnen an allen Festivaltagen spätestens ab 18.00 Uhr zur Verfügung. Aus Rücksicht auf die Anwohner endet der Ausschank um spätestens 23.00 Uhr.