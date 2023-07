Kulturfestival - BL best of Vol. 6

Der beliebte "BL best of" Abend geht in eine Verlängerung. Mit dabei bei der 6. Auflage sind die ONB (Oldie Night Band) mit Cover-Rock Oldies, Düz Viraj mit türkischem Rock, Pinghost mit Metalcore, Five o Seven mit Highly Energetic Hardrock und Tales of Valor mit Blackmetal.

Die 6.te Auflage der "BL best of"-Serie widmet sich der Rockmusik in Ihrer vollen Breite. Es wird gerockt, metalcored, geblackmetaled sowie noch highly, energetisch gehardrockd. So zumindest, zusammengefasst sind die eigenen Genrebeschreibungen der drei Bands Pinghost, Tales of Valor, Five o Seven (507). Dazu gesellt sich die türkische Rockband Düz Viraj , übersetzt eine musikalische `gerade Kurve` die die Jungs mit einem Besetzung mit 8 Musikern präsentieren und wie bei den vergangenen beiden "best ofs" die unvergleichlichen ONB`s mit Ihrem energiegeladenen CoverOldies-Rock mit 9 Musikern, mehrstimmigen Gesang und Allem was dazugehört um die Stimmung auf den Hochpunkt zu bringen. Man möge der Rockmusik manchmal nicht die höchste Spielkultur oder musikalische Qualität nachsagen. Bei den Bands in diesem Jahr werden wir euch vom Gegenteil überzeugen. Hochgradige, qualitativ absolute Meister ihres Fachs. Nicht nur gewagte Arrangements auch stimmliche Akrobatik und visuelle Performance sind an diesem Abend geboten. Für die Ohren und für die Augen wird es wieder eine unvergessliche Nacht werden mit allen 30 Musikern beim großen Finale an dem Abend.

Unser Speise- und Getränkeangebot steht Ihnen an allen Festivaltagen spätestens ab 18.00 Uhr zur Verfügung. Aus Rücksicht auf die Anwohner endet der Ausschank um spätestens 23.00 Uhr.