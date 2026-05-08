Kulturfestival - Zydeco Playboys

Louisiana- und Down-South-Party.

Zum Auftaktabend gibt es mit den Zydeco-Playboys eine mitreißende Mischung aus Zydeco, Cajun, Latin-Rhythm & Blues, Tex-Mex-Polka und Blues. Seit 1994 steht die Band für Konzerte voller Energie, Groove und Spielfreude. Im Mittelpunkt: Akkordeonist und Sänger Oliver Kraus, der den Zydeco nicht nur spielt, sondern auf der Bühne lebt. Mit treibenden Rhythmen, Waschbrett-Einlagen und jeder Menge Live-Erfahrung sorgen die Zydeco-Playboys für eine generationsübergreifende Bayou-Party mit besonderem Südstaaten-Feeling.