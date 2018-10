Kulturforum Vis-à-Vis: Fotografien zum Brexit

× Erweitern Foto: Sandra Ratkovic Brexit Fotografien

Unter dem Titel »Merseyside and Brexit - Fotografien zum Brexit« werden in Buchen Bilder der Berliner Fotografin Sandra Ratkovic gezeigt. Sie widmen sich den aktuellen Umbrüchen in England, die mit dem Brexit-Votum einhergehen und der unsicheren Situation der Menschen dort, nachdem der Brexit beschlossen, aber noch nicht durchgeführt wurde. Gezeigt werden Streetphotography und Porträts aus der Region Merseyside mit Städten wie Liverpool, Wigan, New Brighton, Southport und St Helens. Die Porträts spielen mit den Erwartungen des Betrachters, der einschätzen soll, ob der Porträtierte für den Brexit gestimmt hat oder nicht. Am Ende erfährt der Betrachter, ob sein Urteil richtig war, wobei er mit seinen internalisierten Einschätzungen und Klischees konfrontiert wird. Kann man einschätzen, wer für den Brexit gestimmt hat und wer nicht? Wie ist die Situation der Menschen in England nach dem Brexit-Votum? Diese Fragen liegen den Bildern der Berliner Fotografin zugrunde. Sie reiste 2017 und 2018 mehrere Male nach England, nachdem das Brexit-Votum beschlossen wurde.

