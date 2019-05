Dieses Jahr findet wieder unser KulturGut im Gutshof Colmberg statt. Wir laden Sie herzlich ein am ersten Sonntag im Juli nach Colmberg zu kommen.

Kunst, Kultur und Kulinarisches – all das bietet am Sonntag, 7. Juli, der Förderkreis Markt Colmberg im schönen Gutshof in Colmberg. Zum sechsten Mal lädt der Förderkreis zur Veranstaltung „KulturGut Colmberg“ ein. Von 10 bis 18 Uhr ist an diesem Sonntag viel geboten. Auf einem Kunst- und Handwerkermarkt können alle Besucher attraktive Angebote bestaunen. Rund 30 Künstler und Handwerker stellen im ehemaligen Rinderstall und im Hof des Gutshofes aus. Neben Malerei, Holzkunst und Skulpturen sind Schmuck, Genähtes, Getöpfertes und vieles anderes Selbstgemachtes zu erwerben. Zudem zeigen Handwerker ihr Können: Ein Drechsler fertigt Holzarbeiten an und bei einem Korbmacher können Interessierte zusehen, wie individuelle Körbe entstehen.

Selbst kreativ werden können alle kleinen Besucher. Die Colmberger Kinderwelt bietet wieder eine Kinderbetreuung an, bei der auch die Allerkleinsten kreativ werden können.

Immer noch nichts für Sie dabei? Dann kommen Sie vielleicht beim Frühschoppen auf Ihren Geschmack.

Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt: Für Getränke und Verpflegung im Gutshof sorgen Freiwillige des Förderkreises und das Gutshof-Team. Neben dem traditionellen Biergartenbetrieb mit kulinarischen Spezialitäten aus Franken gibt es nachmittags eine Kuchentheke mit Kaffeespezialitäten und zusätzlich eine Eistheke mit Bauernhofeis.

Außerdem wird ein kostenloser Busshuttle angeboten. Er bringt die Besucher von den Parkplätzen im Ort und den gekennzeichneten Parkplätzen in Richtung Berndorf zum Veranstaltungsort.