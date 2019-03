Kulturhappen zur Kommunalwahl: Bluescollected

Bluescollected, das sind Carlheinz Nisi an der Bluesharp und Jochen Lanius an der Gitarre und Gesang. Beide leben südlich von Tübingen am Rande der Schwäbischen Alb und haben sich 2009 auf der Suche nach neuen musikalischen Herausforderungen kennengelernt.

Der Eintrittspreis beinhaltet ein kleines Frühstück.

In ihrer Musik spürt das Publikum die Faszination und die Energie des akustisch gespielten Blues. Inspiriert durch die Musik der alten Meister aus dem Mississipi Delta behandeln die beiden in ihrer Musik Geschichten aus der Region zwischen Neckar, Eyach und Echaz, zwischen Plettenberg, Farrenberg und Roßberg. Es sind die Themen aus dem Leben ihrer schwäbischen Ureinwohner, die in ihrer Muttersprache besungen werden. Ergänzt wird ihr Programm auch durch die eine oder andere Interpretation von bekannten Titeln der Kollegen aus dem anglizistischen Sprachraum.