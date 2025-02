Wer kennt es nicht, das Grimm’sche Märchen vom "Hans im Glück".

Hans, der nach und nach seine ganze Habe eintauschte und erst dann so richtig froh und glücklich sein konnte, als sein allerletzter Besitz, ins Wasser gefallen war. Mit dem Blinklichter Theater erlebt das Publikum das altbekannte Märchen in einem „völlig neuen Kleid“: Ein Bügelbrett, das aussieht wie eine Kuh, ein Besen, der sich in ein Pferd verwandelt oder ein rosa Wollknäuel, das sich als Ferkel entpuppt…

Ein witziges und turbulentes Kinderstück zum Mitmachen mit Figuren und Objekten, Schauspiel und Schattentheater.

Geeignet für Kinder ab 4 Jahre. Bitte beachten Sie, dass wir Kindern unterhalb der Altersgrenze keinen Saalzutritt gewähren können.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der VHS Obersulm statt. Spielzeit ca. 50 min.