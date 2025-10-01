Kulturherbst 2025 - Boogie-Woogie-Piano - Projektionskonzert "Vom Zauber der Züge"

Axel Zwingenberger hat die Musik seiner amerikanischen Idole aus den frühen Tagen in sich aufgesogen, dann angereichert mit eigenen Ideen und Klängen und diese so sehr zu seinem eigenen Ausdruck gemacht und fortentwickelt, dass er selbst zum Vorbild ganzer Pianistengenerationen wurde.

Von Kindesbeinen an ist Zwingenberger Eisenbahnfan. Besonders haben es ihm die Dampflokomotiven mit ihrer rhythmisch intensiven, hör- und sichtbaren Kraftentfaltung angetan. Als Fotograf reüssierte er mit seinen Nachtfotografien fahrender Dampfzüge.

Im Kulturherbst spielt der Musiker sein Projektionskonzert „Vom Zauber der Züge“, passend zum Jubiläum der Geislinger Steige. Im ersten Teil werden Bilder aus seinem Buch gezeigt, passend zu seinen live gespielten Eisenbahn-Musikstücken. Nach der Pause wird der Boogie-Woogie-Train dann noch einmal akustisch durch die RÄTSCHE rollen - steigen Sie ein!