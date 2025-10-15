Kulturherbst 2025: Pub-Quiz "Ride this train"

Mit Benjamin Decker (Quiz) & Inge Ronnabakk (Gitarre)

Macht mit beim Pub-Quiz im Lesecafé der Stadtbücherei. Ein Pub-Quiz ist ein unterhaltsames, geselliges Spiel, das oft in Kneipen oder Pubs stattfindet. Dabei treten Teams gegeneinander an und beantworten eine Reihe von Fragen zu verschiedenen Themen. Es geht nicht nur um Wissen, sondern auch um Spaß und Teamarbeit!

Bei unserem Lesecafé-Pub-Quiz dreht sich natürlich alles um Bücher, Film oder Spiele zum Thema Eisenbahn. Am Ende wartet ein kleiner Preis auf das Gewinnerteam.

Für den passenden musikalischen Rahmen sorgt Inge Ronnabakk (Gitarre/E-Gitarre).