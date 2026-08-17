Kulturherbst Auftakt 2026: "durch got und durch unser vordern sel hail willen"

Oberbürgermeister Ignazio Ceffalia und der Vorsitzende des Kunst- und Geschichtsvereins Roland Funk eröffnen den Kulturherbst 2026.

Im Jahr 1351 stiftete der Adlige Seitz von Nellingen zusammen mit seiner Frau Anna den Grundstock für das Geislinger Spital zum Heiligen Geist „durch got und durch unser vordern sel hail willen“ – wie es in der Stiftungsurkunde heißt. Stadtarchivar Dr. Philipp Lintner präsentiert die originale Urkunde. Zudem lassen Christian Wilms (Tenor), Corinna Schmidt (Mezzosopran), Thomas Rapp (Bass und Klavier) und die Schülerinnen der Musikschule Aurelia Baur (Förderpreis Kulturverein Geislingen 2025) und Minna Decker (Schubart-Kulturpreis 2025) u.a. hochmittelalterliche Musik aus der Gründungszeit des Spitals erklingen, als dessen Hauptaufgabe die Beherbergung von Pilgern und die Krankenpflege war. Eine Spielszene der Theatergruppe Obere Roggenmühle schlägt den Bogen rund 400 Jahre weiter: Altenpflege und Waisenversorgung stehen nun im Mittelpunkt der Arbeit. Diese Szene bildet den unabhängigen Auftakt zum Theaterstück „Um Gottes Willen und der Seele Heil“ das am 26. September im Rahmen des Kulturherbstes aufgeführt wird.