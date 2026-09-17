Kulturherbst: "Glaube, Hoffnung, Liebe -Gedichte, Meditationen, Predigten" - Lesung

Erfahrungen und Gedanken aus der Klinikseelsorge mit Pfarrer i. R. Klaus Hoof

Klaus Hoof, Pfarrer im Ruhestand, geht dem Thema seines Buches mit der Beobachtung nach, dass sich die Werte Glaube, Hoffnung und Liebe in der Gesellschaft stark verändert haben. In Gedichten, Predigten, Psalmen und Vorträgen geht er der Frage nach, welche Bedeutung diese alten Werte für die Gesellschaft haben könnten. Dabei bringt er seine Erfahrungen als ehemaliger Klinikseelsorger der Helfenstein- Klinik ein.