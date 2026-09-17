Kulturherbst: "Herz ist eine Sprache, die wir verstehen" - Lesung

Henri Hirt (geboren 2003) ist ein junger Dichter mit Down-Syndrom aus Walldorf bei Heidelberg. Sein erster Gedichtband „Herz ist eine Sprache, die wir verstehen“ fand 2024 bundesweite Beachtung und ein großes Medienecho. Im Juli dieses Jahres ist sein zweites Buch „Schreiben ist ein gutes Gefühl“ erschienen. Henri Hirt liest aus beiden Büchern und zeigt in Gedichten, Gedanken und Geschichten seine ganz eigene, besondere Sicht auf die Welt.