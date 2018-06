× Erweitern Kulturinsel

Endlich bringt das Wetter wieder sonnige Mittage und laue Sommernächte mit! Das wollen wir auf der KULTURINSEL Stuttgart (Original) feiern und Euch in unserem Kulturinsel-Biergarten willkommen heißen!

Das wichtigste zuerst: Der Eintritt ist ausnahmslos frei :)

Generelle Öffnungszeiten:

Samstags ab 14.00 – 22.00 Uhr

Sonntags ab 12.00 – 20.00 Uhr

(Familientag) Neben vielen entspannten Sitzgelegenheiten in unserem wunderschönen Innenhof erwartet Euch ein reichhaltiges Angebot an regionalen Speisen und Getränken, sowie ein vielfältiges kulturelles Programm. Durch den Genuss unserer regionalen Speisen und Getränke unterstützt Ihr die KULTURINSEL Stuttgart (Original) – Jeder überschüssige Cent aus dem Biergarten fließt in unser gemeinnütziges Projekt!

Ihr wollt etwas aus unserem Angebot auch Mitbürgern ermöglichen, die sich selbst einen Imbiss nur schwer leisten können? Dann gebt einen Betrag Eurer Wahl Obendrauf in die Spendenkasse - wir geben dafür 1:1 Speisen an jeden aus, der danach fragt.

Alle Events findet ihr unter fb.com/kulturinsel.biergarten/events

Wir freuen uns auf eine kunterbunte Kulturinsel-Biergarten-Zeit mit Euch! :)