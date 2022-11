„Berauschend“ - Kurator*innenführung

Ob Geburtstage, Silvester oder einfach der gemeinsame Feierabend, im sozialen Miteinander nimmt Alkohol eine bedeutende Rolle ein.

Das ist aber kein Phänomen der Gegenwart: Seit 10.000 Jahren werden Bier und Wein hergestellt und konsumiert. Damals wie heute ist das Trinken alkoholischer Getränke in vielen Kulturen verwurzelt. Damals wie heute ist das Trinken alkoholischer Getränke in vielen Kulturen verwurzelt. War und ist Alkohol also der "Kitt" unserer Gesellschaft? Und wie schafft er Gemeinschaft, Identität und zugleich soziale Abgrenzung?

Diesen und weiteren spannenden Fragen geht die Große Sonderausstellung "Berauschend. 10.000 Jahre Bier und Wein" auf den Grund und spannt dabei einen Bogen von der Steinzeit bis in die Gegenwart. Entdecken Sie die Sonderausstellung aus der Perspektive der Ausstellungsmacher*innen.