Seicento - Musik italienischer Gitarrenmeister des 17. Jahrhunderts

omenico Cerasani, Barockgitarre & Chitarrone

Johannes Ötzbrugger, Barockgitarre & Chitarrone

Die musikalischen Entwicklungen des 16. und 17. Jahrhunderts – darunter die zunehmende Bedeutung des Generalbasses – hatten tiefgreifende Auswirkungen auf die damaligen Zupfinstrumente: Aus der Laute entwickelten sich Chitarrone und Erzlaute; die Gitarre wurde durch spezielle Stimmungen zu einem der am besten geeigneten Instrumente für die Erzeugung von Akkorden.

Das Programm „Seicento“ greift das faszinierende Repertoire der wunderschönen italienischen Lauten- und Gitarrenmusik des 17. Jahrhunderts auf. Die Kunst der Contrepartie, also das Spielen zu zweit, erfreute sich in dieser Zeit großer Beliebtheit: Meister wie Francesco Corbetta, Hieronymus Kapsberger und Giovanni Paolo Foscarini – aber auch weitere, weniger bekannte Komponisten – gewähren uns einen Einblick in eine Musik, die sich auch in heutiger Zeit erfrischend und lebendig anhört.

Ein Konzert in Zusammenarbeit mit dem Italienischen Kulturinstitut Stuttgart