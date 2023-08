Kulturkommode - Svavar Knútur

Wer schon vor fünf Jahren den Auftritt von Svavar Knútur miterleben durfte, wird sich bis heute gerne daran erinnern.

Seine Konzerte sind eben immer eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen zu Tränen gerührt bis vor Lachen weinend, ziehen den Zuhörer in ihren Bann und lassen ihn nicht mehr so schnell wieder los. Der aus Nordwest-Island stammende Songwriter erzählt mit „watteweicher, nordisch entrückter Folkmusik“ (Rolling Stone) vom harten, aber nicht freudlosen Leben der Menschen am rauen isländischen Westfjord. Die Fachpresse schreibt dem sympathischen Troubadour eine „Ohnmacht erregende Stimme“ zu und hebt die „wundervolle Schlichtheit und ungefilterten Emotionen in seinen Songs“ hervor.

Mit einer Leichtigkeit und ansteckenden Positivität gelingt es Knútur, jedes Publikum musikalisch vom ersten Moment an zu verzaubern und mitzureißen. Dazwischen erzählt er die absurdesten Geschichten, gewürzt mit einer gehörigen Portion schwarzen, nordischen Humors. Langen Winternächten und der ihnen gegenüberstehenden Schlaflosigkeit einer 24 Stunden scheinenden Sommersonne verleiht der vielseitige Sänger und Gitarrist in isländischen und englischen Texten Ausdruck und hat sich trotz allem zu einem heiteren und außergewöhnlichen Künstler entwickelt, dem dieser eigene musikalischer Stil, die einnehmende Bühnenpräsenz und erfolgreiche Touren durch ganz Europa und Australien eine stetig größer werdende Anhängerschaft bescheren. Wer sich einen Abend lang gut unterhalten und dennoch emotional berühren lassen will, darf sich das Konzert von Svavar Knútur nicht entgehen lassen.