Das Beste.

Sie haben in Kneipen begonnen. Sie sind von Barhockern gefallen und sanft auf den großen Bühnen der Republikgelandet. Sie waren mit Götz Widmann auf Tour, haben gemeinsam Kiffer-Hymnen gesungen und wurden mit nahezuallen Kabarettpreisen ausgezeichnet, die der deutschsprachige Raum zu bieten hat. Am Anfang waren da zweiGitarren und zwei Stimmen. Dann kam die Loopstation. Der Beat. Das Orchester. Halleluja! 16 Jahre wie im Rausch.Rund 1600 Auftritte. 8.000.000 zurückgelegte Kilometer. Vier abendfüllende Programme. Zahlreiche Auftritte für Funkund Fernsehen. Sie haben sich die Bühne mit Stoppok, Wader, Wecker und Mey geteilt, ihr eigenes Label gegründetund ein kleines Festival ins Leben gerufen, auf dem sich die Größen der Szene die Klinke in die Hand geben. Zeitfür einen Rückblick.

Simon & Jan präsentieren in ihrem neuen Programm das Beste aus 16 wilden Liedermacherjahren. Ungeschminktund unzensiert. Nach all den unerfüllten Liedwünschen der letzten Jahre endlich ein Wunschkonzert. Nur dass sieselbstes sind, die sich ihre Wünsche erfüllen. Warum? Weil sie es können. Seit 2006 kombinieren Simon Eickhoffund Jan Traphan als Liedermacher-Duo sanfte, melodiöse Kompositionen gespielt auf zwei Akustik-Gitarren mit oftironischen aber auch mit politischen und sozialkritischen Texten. Absolut treffend heißt es deswegen über die beidenin der Laudatio zum Prix Pantheon: „Anrührend wie Simon & Garfunkel und überraschend wie Rainald Grebe.“