Geschichten über das Übliche.

Mila Fischer und Hannes Scharrerhaben sich in einer Kneipe kennengelernt, in der Mila eines Abends gesungenhat und Hannes zuhörte und sich anschließend dachte, es wäre eine gute Idee, auf die Schnelle Klavierspielen zulernen, um mit Mila gemeinsam Lieder schreiben zu können. Seitdem sind die Musiker als Band „Nun flog Dr. BertRabe“ unterwegs und vertonen gemeinsam Geschichten, die sie erleben oder nicht erleben mit Gesang, Bratsche,Klavier oder Computer. Inhaltlich geht es um Alltägliches wie einen Schreiner in Rente, Papierflieger, Giraffenkotoder den Tod in der Kneipe. Lustig, traurig, skurril und schön. „Geschichten über das Übliche“ ist der Name ihresDebütalbums, in dem Mila und Hannes auch viel Persönliches sowohl aus guten wie traurigen Zeiten verarbeitethaben.

Ihr musikalisches Genre passen die beiden Raben nach Lust, Laune, Lied und Konzertrahmen an. Wenn es lautersein darf, dann haben die beiden einen Schlagzeuger dabei. Bei der Kulturkommode wird es aber eine ruhige undintime Version der Rabenlieder geben–nur mit Klavier und Bratsche. Ihre alten Existenzen als Mathematikerhaben die beiden Fürther mittlerweile an den Nagel gehängt und spielen heute mit ihren Liedern in der gesamtenRepublik. Man darf gespannt sein auf Liedermacher-Kunst im modernen musikalischen Gewand.Und auf dieAntwort darauf, was eigentlich Dr. Bert Rabe mit all dem zu tun hat.