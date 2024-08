Kulturkommode

Michael Hatzius

Die Echse

Tierversuche können äußerst unterhaltsam sein,vor allem wenn der preisgekrönte Puppenspieler Michael Hatziusdabei seine schrägen Figuren lebendig werden lässt. Die weltbekannte Echse ist natürlich wieder der Star desAbends. Seit dem Urknall ist das mürrisch-charmante Reptil auf unserer Erde, hat dieerste Zelle noch eigenhändiggeteilt und berichtet gern von ihren Erfahrungen. Doch auch anderes Getier sucht den Weg ins Licht. Schweine,Zecken, Hühner oder gar ein Kamel? Wir dürfen gespannt sein, denn an diesem Abend wird Michael Hatzius diverseCharaktere aus seinem Universum vorstellen. Das Publikum ist dabei Teil des „Echsperiments“, schließlich istImprovisation die große Leidenschaft von Michael Hatzius, und so wird jeder Abend einzigartig.

Der an der renommiertenHochschule für SchauspielkunstErnst Buschausgebildete Puppenspieler undGewinnerdes Prix Pantheon und des Deutschen Kleinkunstpreises sprengt mit einer einfachen Handklapppuppe allegewohnten Kabarettformen: Nach wenigen gemeinsamen Sekunden auf der Bühne nimmt man Hatzius gar nichtmehr wahr, so perfekt ist die Echse „animiert“. Saukomisch und mit einem guten Schuss Sarkasmus sinniert dasdickbäuchige Reptil im graugrünen Lederanzug über Gott und die Welt, zieht herrlich lakonisch über menschlicheArten und Unarten her und schont dabei nichts und niemanden.