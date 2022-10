Auf ein Wort bei der Kulturamtsleitung.

Wie wird aus meiner Idee ein erfolgreiches Kulturprojekt? Welche Fördermöglichkeiten gibt es für meinen Verein? Wo finde ich Partner für meine Veranstaltung?

Um solche Fragen individuell und bedarfsorientiert beantworten zu können, bietet das Kulturamt der Stadt Esslingen am Neckar den KulturKontakt an. Am ersten Donnerstag im Monat ist die Amtsleitung Ansprechpartnerin für Vertreterinnen und Vertreter der kulturtreibenden Einrichtungen, freischaffende Künstlerinnen und Künstler sowie kreative Esslingerinnen und Esslinger, freut sich auf deren Ideen und hilft bei der Vernetzung und Beantwortung individueller Fragen.

Die Gespräche finden im Kulturamt, Rathausplatz 3, statt (Zugang über den Rathausplatz gegenüber „Entenmann’s“, klingeln bei Kulturamt).