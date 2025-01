Wie wird aus meiner Idee ein erfolgreiches Kulturprojekt? Welche Fördermöglichkeiten gibt es für meinen Verein? Wo finde ich Partner für meine Veranstaltung?

Um solche Fragen individuell und bedarfsorientiert beantworten zu können, bietet das Kulturamt der Stadt Esslingen am Neckar den KulturKontakt an. Am dritten Donnerstag im Monat stehen die Anliegen der Esslinger Kulturvereine im Vordergrund: Hier werden durch die Mitarbeiter:innen des Kulturamts spezielle Fragen rund um Vereinsförderung, Schwörfest oder andere Angelegenheiten der Vereine geklärt.

Die Gespräche finden im Kulturamt, Rathausplatz 3, statt (Zugang über den Rathausplatz gegenüber „Entenmann’s“, klingeln bei Kulturamt).