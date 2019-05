Kulturmarkt Leingarten - Gunter Haug

So wird Geschichte zum Erlebnis! Es sind Geschichten, wie wir sie im Geschichtsunterricht so gerne gehört hätten. Geschichten, durch die das so trocken gestaltete Fach Geschichte zum Lieblingsfach aller Schüler aufgestiegen wäre.

Die zwerchfellerschütternden Geschichten aus der „Chronik der Grafen von Zimmern“ – einem der gewaltigsten Geschichtswerke des Spätmittelalters.Aufgeschrieben vom Grafen Froben Christoph von Zimmern auf seiner mächtigen Burgfeste Wildenstein über dem Donautal, verschaffen sie uns noch heutzutage einen faszinierenden Einblick in das Leben und die Lebensumstände jener lange vergangenen Epoche.

Gerade so, als sei das Mittelalter noch lebendig, als würden sie noch immer ihre Fehden austragen, die alten Rittersleute.

Gunter Haug, ehemaliger Fernsehmoderator und Autor zahlreicher Bestseller, gleichzeitig studierter Landesgeschichtler, hat die schönsten Geschichten aus der monumentalen Chronik zusammengestellt. Geschichten vom Leben der Bauern, Pfaffen, Kaiser und Könige – mitsamt so manchem Missgeschick, das ihnen seinerzeit widerfahren ist.

Eine amüsante und kurzweilige Zeitreise in das „pralle Leben einer vergangenen Epoche“.