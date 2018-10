Kulturmenue "Das liebe Federvieh"

Ein kulinarischer und kultureller Genuss in 5 Gängen

Die Tapasköche zaubern das Menue, Helmut Dolde aus Linsenhofen serviert den Wein. Dazu gibt es Interessantes rund ums Federvieh! ab 17 Uhr.

Benefiz-Veranstaltung der ehrenamtlichen Tapas-Köche zugunsten der KulturKantine, dem Vereinsheim der Alten Seegrasspinnerei Häppchen Rillette vom Geflügel oder Eiermousse auf Brot!

Menü Geflügellebermousse mit Rotweingeleean Blattsalaten***Pikante Suppe vom Federviehmit Eiernudeln und Sprossen***Gefüllte Perlhuhnbrust-Rouladein Portwein-Sauce Kartoffelpüree und Gemüse***Quark- und Schneeklößchenan ZwetschgenkompottZu jedem Gang präsentiert Helmut Dolde einen Weinvon seinem Gut in Linsenhofen.(0,1l Wein pro Gang im Preis enthalten)Musik: Andreas Heimerdinger, Akkordeon Moderation: Thomas Oser