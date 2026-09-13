KulturMomente - Das kleine Gespenst

Tohuwabohu auf Burg Eulenstein.

Jede Nacht, pünktlich zur Geisterstunde erwacht das kleine Gespenst. Uiii, wie aufregend! Im Burgmuseum wurde alles ganz neu eingerichtet. Das kleine Gespenst nimmt sofort alles genau unter die Lupe, räumt natürlich ordentlich um und stellt so manches auf den Kopf. Auweia, der arme Burgverwalter Finsterwalder wird deshalb verspottet! Das wollte das kleine Gespenst bestimmt nicht. Zum Glück haben die beiden eine prima Lösung! Das Topolino Figurentheater zeigt ein Marionettenspiel nach dem Kinderbuch von Otfried Preußler für Kinder ab 3 Jahren.