KulturMomente - Frl. Wommy Wonder "Aber hallo!"

Frl. Wommy Wonder tourt seit über 40 Jahren mit Eleganz und Sexappeal durch Deutschland und durch ferne Länder.

Das Stuttgarter Vorzeigefräulein feierte 2024 mit Kabarett, Comedy, Travestie und Chanson ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Frl. Wommy Wonder erfindet sich dabei immer wieder neu und schlägt auch ungewohnte Pfade ein, ohne ihr Grundkonzept aus den Augen zu verlieren, denn „Lachen ist die letzte Waffe, die uns bleibt, wenn wir alles andere zum Heulen finden“.

In ihren Programmen und Show-Einlagen sorgt das 2,42 m große Fräulein mit mächtigen Turmfrisuren, glitzernden Abendkleidern sowie atemberaubenden High-Heels, ihrem unbeschreiblichem Witz und natürlich ihren „hingehauchten“ Chansons für fantastische Augenblicke. Dabei singt Wommy für ihr Publikum in sieben Sprachen: deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, arabisch und japanisch.

Willkommen bei leichter Unterhaltung mit Tiefgang für Herz, Hirn und Zwerchfell – immer nah am Leben und am Puls der Zeit.