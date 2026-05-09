Kulturnetzwerk blaues haus präsentiert: LINDA KYEI SWING COMBO & After Swing Party im blauen Haus

Linda Kyei hat um sich sämtliche Hochkaräter der jungen Stuttgarter Swing Szene versammelt und präsentiert seit nun zehn Jahren ihre Swing Combo. Im Sechstett zelebrieren sie den warmen, knisternden, intensiven, aber immer locker hüpfenden und natürlich tanzbaren Sound der schönen alten Zeit.

Mit gekonnt umgesetzten eigenen Arrangements berühmter Titel u.a. von Chick Webb, Duke Ellington, Count Basie, Jimmie Luncefort etc. hat die Swing Combo einen unverwechselbaren Bandsound entwickelt, der sie bereits auf diverse Tanzfestivals gebracht hat.

"Linda Kyei Swing Combo" steht für genussvolle, elegante und dennoch groovige Konzerte – angereichert mit dem charmanten Jazz-Sound der frühen Jahre und natürlich einer Prise Nostalgie.

Linda Kyei // Gesang, Violine

Sascha Kommer // Klavier

Stefan Koschitzky // Saxofon, Klarinette

Andy Shepherd // Gitarre