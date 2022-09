Kulturregion 2022 - LATERNENLICHTER: Herbstlicher-Event im Park „Auf dem Kies“ mit Blasmusik

Familien mit Ihren Kindern aus Lauffen und der ganzen Region sind herzlich dazu eingeladen. Die Stadtkapelle freut sich auf viele Laternen.

Die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Lauffen a.N., des Amateurblasmusikorchesters „StartUps“ und des Jugendorchesters des Musikvereins Lauffen a.N. finden sich an diesem hoffentlich schönen Herbstabend bei Sonnenuntergang auf dem Gelände des Parks „Auf dem Kies“ in Lauffen ein und spielen in großer Besetzung in einem Open-Air-Konzert Blasmusikstücke für die Großen und Laternenlieder für die Kleinen.