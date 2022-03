Kulturregion 2022

Ein kleiner Märchenspaziergang durch das historische Lauffener Städtle führt zu besonderen Orten aus früheren Zeiten. Der Rundgang startet am leise plätschernden historischen Rathausbrunnen, führt vorbei am alten Gefängnis, durch das mittelalterliche Stadttor und auf verschlungenen Wegen zurück zur Rathausburg. Dort endet der kleine Rundgang unter der Einheitslinde mit einem geselligen Ausklang. An den Stationen lesen die Lauffener Märchenfreundinnen um Heide Böhner ausgewählte Märchen.

Die Märchenfrauen von Lauffen bieten jeden Monat im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Märchen im Burgturm“ einen Märchenabend für Erwachsene an. An schönen Sommerabenden wird auch mal im Hof der Rathausburg gelesen.