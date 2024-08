Kulturregion HeilbronnerLand: Sakrale Kunst

Dem Vergessen entrissen

• Die Reste einer Jupitergigantensäule aus dem 2.-3. JH n.Chr. wurden bei Umbaumaßnahmen im Burghof entdeckt. Der Fund zeugt von einer reichen römischen Vergangenheit.

• Im 2. Stock des Turms der Burg Horkheim befand sich vom 17.- bis Mitte 19.JH eine Synagoge. Die mittelalterliche Burg war kurpfälzisches Lehen, dort konnten Juden als Schutzjuden leben, während sie im württembergischen Horkheim nicht wohnen durften. Im Turm durften sie eine Synagoge einrichten. Hebräische Inschriften zeigen hier noch die Spuren jüdischer Vergangenheit.

• Ernst Bader: Die Ausstellung zeigt Bilder des in Horkheim geborenen königlichen Hofdekorationsmaler Ernst Bader. In Heilbronn malte er vor allem in verschiedenen Fabrikantenvillen z.B. in der Weinvilla. Hier werden Ausschnitte aus seinen sakralen Bildern:“ Der jüngste Tag.“ und das „Neue Jerusalem“ gezeigt.