Kulturreihe 2020 "Hohenlohe Brass Orchenster"

Neujahrskonzertmit Hohenlohe Brass

Am Samstag, den 11. Januar 2020, findet um 19 Uhr ein Neujahrskonzert mit dem Hohenlohe Brass Ensemble in der Hildthalle in Weinsberg unter der Leitung von Michael Böttcher statt.

Unter der Moderation von Christof Schmidt spielen 15 Blechbläser und ein Schlagzeuger Musik von Barock bis Blues. Ursprünglich war das Hohenlohe Brass 1996 als einmaliges Projekt angedacht. Im ersten Programmheft wurde damals geschrieben: „Heute wird Hohenlohe Brass letztmals zu hören sein“. Mittlerweile kommen die Musiker verstreut aus ganz Baden-Württemberg (und sogar aus Bayern) und haben einen hohen Bekanntheitsgrad, vor allem auch durch ihre traditionellen Neujahreskonzerte.