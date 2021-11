Die Udo-Jürgens-Story

Alex Parker und Gabriela Benesch

Sein Leben, seine Liebe, seine Musik

Gesang: Alex Parker Literarische Begleiterin: Gabriela Benesch

Udo Jürgens, der wahrhaft begnadete Sänger, Komponist, Texter und Entertainer – wer kennt ihn nicht? Mit über 100 Millionen Tonträgern und rund 1000 Liedern zählt er zu den kreativsten und erfolgreichsten deutschsprachigen Künstlern überhaupt. Erleben Sie zusammen mit uns eine wahrhaft bezaubernde, mitreißende Hommage an den 2014 verstorbenen Künstler. Tauchen Sie ein in die Welt großer Melodien, wie: „Immer wieder geht die Sonne auf“, „Merci Cherie“, „Ich war noch niemals in New York“ u.v.m., von Alex Parker in unvergleichlicher Weise gesanglich interpretiert.

Literarisch begleitet wird er von der mehrfach ausgezeichneten Film- und Theaterschauspielerin Gabriela Benesch, die uns mit viel Feingefühl, Spannung und Humor und mit Geschichten und Erlebnissen aus dem Leben von Udo Jürgens durch den Abend führen wird.

Lassen Sie sich berühren, verzaubern und begeistern!

Eine Produktion der Münchner Tournee