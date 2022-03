Kulturring - Große Reihe - Extrawurst

Gerd Silberbauer und weiteren Akteuren

Dramödie von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob

Die Mitglieder des Tennisclubs einer deutschen Kleinstadt sollen über die Anschaffung eines neuen Grills abstimmen. Reine Formsache, eigentlich. Doch an dem Vorschlag, dem einzig türkischen Mitglied des Clubs einen eigenen Grill zu finanzieren – darf der doch als Muslim seine Würste ja nun nicht dort grillen, wo schon Schweinswürste zuvor der Garung entgegenbrutzelten, scheiden und erhitzen sich die Gemüter. Wie viele Rechte muss eine Mehrheit einer Minderheit einräumen. Gibt es auch am Grill so etwas wie eine deutsche Leitkultur und sind eigentlich auch z.B. Vegetarier eine Glaubensgemeinschaft? Fragen über Fragen, über die Gutmenschen und Hardliner trefflich streiten können. Wir werden Zeuge, wie sich in dieser pointierten und schnellen Komödie eine Gesellschaft in rasantem Tempo selbst zerlegen kann.

Mit Gerd Silberbauer und weiteren Akteuren.

Eine Aufführung der Konzertdirektion Landgraf.