Kulturring - Große Reihe - Tod auf dem Nil

Die reiche Linnet Ridgeway und der nahezu mittellose Simon Doyle verbringen ihre Flitterwochen auf einer Fluss-Kreuzfahrt auf dem Nil. Mit dabei - neben einigen recht illustren Gästen - auch Jackie, Doyles ehemalige Verlobte, sowie der weltbekannte Detektiv Hercule Poirot. Jener befindet sich auf Erholungsurlaub, doch daraus wird nichts, denn als Linnet bei einem Landausflug nur knapp einem Steinschlag entkommt, glaubt Poirot nicht an einen Unfall. Tatsächlich wird sie wenig später in ihrer Kabine tot aufgefunden. Es entspinnt sich ein Kriminalfall, in dem Linnet nicht das einzige Mordopfer bleiben wird und die Beziehungen der Protagonisten zu ihr und untereinander für immer neue Überraschungen sorgen.

Eine turbulente und spannungsgeladene Kriminalgeschichte der britischen Bestseller-Autorin Agatha Christie, gespielt mit Esprit und typisch englischem Humor.

Eine Aufführung des Berliner Kriminaltheaters