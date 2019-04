Kulturring: Harald Oeler

Werke für Akkordeon in 1⁄4-Ton-Stimmung.

Harald Oeler wurde 1977 in Bietigheim-Bissingen gebo- ren. Nach Abschluss des künstlerischen Diploms mit Aus- zeichnung setzte er sein Studium in der Meisterklasse von Stefan Hussong, sowie im Studiengang Jazz bei Christine Schneider an der Hochschule für Musik in Würzburg fort. Als erster deutscher Akkordeonist wurde er 2007 beim renommierten internationalen Akkordeonwettbewerb in Arrasate/Spanien mit einem 2. Preis ausgezeichnet. 2008 erhielt er als erfolgreichster Absolvent Bayerischer Musikhochschulen den Bayerischen Kulturpreis. Als Lehrbeauf- tragter für Akkordeon ist Harald Oeler an der Ludwig- Maximilians-Universität München tätig.