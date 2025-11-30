Kulturring Heilbronn Claire Huangci, Klavier

Die amerikanische Pianistin Claire Huangci erlangt internationale Bekanntheit durch den Gewinn des ersten Preises sowie des Mozartpreises beim Concours Géza Anda 2018.

Geboren in Rochester, New York, zeigt Claire früh eine Vorliebe für das Klavier und wird 1999 mit neun Jahren in das Weiße Haus eingeladen. Sie studiert bei Gary Graffman und Eleanor Sokoloff am Curtis Institute of Music, bevor sie für weiterführende Studien zu Arie Vardi nach Hannover wechselt Claire Huangci ist künstlerische Leiterin der Erbacher Kammerkonzerte.

Ihr Spiel überzeugt durch souveräne und aufgeweckte Interpretationen, atemberaubende Virtuosität sowie durch eine intelligente und durchdachte Klanggestaltung. Von einem unbändigen Entdeckergeist beseelt, beweist sie ihre Wandlungsfähigkeit mit einem ungewöhnlich breiten Repertoire von Bach und Scarlatti über die deutsche und russische Romantik bis hin zu Bernstein, Barber und Florence Price.

LUDWIG VAN BEETHOVEN

- Mondschein Sonata-Fantasie (14)

WOLFGANG AMADEUS MOZART / CARL CZERNY

- Fantaisie Brillante sur le Nozze di Figaro (10)

MAURICE RAVEL

- Jeux d'eau (5)

- Pavane pour le defunte infante (5)

- La Valse (12)

-

FRÉDÉRIC CHOPIN

- Scherzo no 2 in B flat minor op. 31 (10)

- Fantaisie Impromptu op 66 (6)

FLORENCE PRICE

- Fantasie Negre no 2 in G minor (6)

GEORGE GERSHWIN

- Rhapsody in Blue (15)