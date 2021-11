Nach den Geschichten von René Goscinny

Der kleine Nick ist ein aufgeweckter Junge, auch wenn er in der Schule nicht unbedingt der Beste ist. Zusammen mit seinen Freunden George, der einen reichen Vater hat, Franz, dem Stärksten aus der Klasse und dem dicken Otto, der dauernd Hunger hat, lässt er sich keine Gelegenheit entgehen, seine Umwelt in Angst und Schrecken zu versetzen. Niemand ist vor ihnen sicher. Und auch ihre Eltern geraten regelmäßig an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Ihr Leben dreht sich um Schule, Fußball, Baumhäuser bauen, Raufereien auf dem Schulhof, Lesen (das ist eine Krankheit), Lehrer ärgern und selbst etwas so Schwieriges wie Mädchen.

Die Bücher mit Geschichten um den kleinen Nick von René Goscinny gehören zu den Klassikern der modernen Kinderliteratur.

Für Kinder ab 6 Jahren.

Eine Produktion der Württembergischen Landesbühne Esslingen