Kulturring - Kleine Reihe

Christian Segmehl / Balthasar Hens

Christian Segmehl Saxophon

Balthasar Hens Bassklarinette

Die Klangfarben von Bassklarinette und Saxophon stehen in spannungsvollem Kontrast und zugleich in Verwandtschaft zueinander. Sie stammen vom gleichen Blasinstrumentenbaumeister, dem Belgier Adolphe Sax. Er stellte 1836 die bis heute gültige, schnörkellos lineare Bauform der Bassklarinette vor. 1840 erfand er das Saxophon.

Christian Segmehl, ein gefragter Musiker, spielt mit vielen Solisten und vielen deutschen Orchestern u.a. Berliner Philharmoniker, Staatsopern Stuttgart und München.

Balthasar Hens spielt u. a. bei den Stuttgarter Philharmonikern und lehrt seit 2019 an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf.

Was die Instrumentengeschwister ausmacht, ihre Ähnlichkeit und ihren je eigenen Charakter, hören Sie in Werken von J. S. Bach (Toccata und Fuge d-moll), Béla Bàrtok (aus den 44 Duos) und in Klezmermusik.