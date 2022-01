Konzert der Musikschule Neckartailfingen

Musiklehrer der Musikschule Neckartailfingen

Kammermusik in verschiedenen Besetzungen

Die Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule Neckartailfingen sind alle selber solistisch und kammermusikalisch tätig und werden an diesem Abend in unterschiedlichen Besetzungen musizieren. Sie führen in diesem Konzert ihre individuellen jahrelangen Erfahrungen im Ensemblespiel zu einem kurzweiligen, unterhaltsamen und nuancenreichen Programm zusammen.

Verschiedene Epochen der Musikgeschichte werden zum Klingen gebracht. Für alle ist etwas dabei. Lassen Sie sich überraschen.

Herzliche Glückwünsche an die Musikschule zum 50-jährigen Jubiläum im Jahr 2020!