"Yann Yuro - Der Mind_Hacker"

Mentalmagier, Gedankenleser und Zauberer

Der Deutsche Meister und Vizeweltmeister der Mentalmagie (2018) enthüllt seine Geheimwaffe: Ein Super-Computer mit ungeahnten Fähigkeiten. Das Internet erhält mit jedem Tag mehr Macht. Es scheint alles über uns zu wissen. Wie lange noch, bis Computer unsere Gedanken lesen?

YANN YURO wirft einen Blick in unsere technologische Zukunft. Er hackt sich scheinbar in die Facebook-Profile seiner Zuschauer, er enthüllt ihre bestgehüteten Geheimnisse, erkennt mit Hilfe von Scannern und Algorithmen ihre Wünsche, Träume und die Liebe ihres Lebens.

Dennoch braucht niemand Angst um seine Privatsphäre zu haben. Am Ende entpuppen sich Yann Yuros Kunststücke als das was sie sind: Science Fiction. Illusionen eines modernen Täuschungs-Künstlers. Was bleibt, ist das Gefühl, etwas Außergewöhnliches erlebt zu haben.