Kulturschiene: Piero Masztalerz

Märchen-Cartoon-Show „Halt die Fresse, Rapunzel!“

Piero Masztalerz – Cartoons & Animationen

„Halt die Fresse, Rapunzel!“

Ein anderer Blick auf die beliebtesten Märchen

Mittwoch 14.05.2025

20 Uhr

Lokschuppen

Piero Masztalerz ist ein vielfach prämierter Cartoonist, und seine wurstlippigen Figuren sind auf YouTube und im Social Web längst Kult. Mit seiner Bühnenshow hat der Comedian ein ganz neues Genre geschaffen. Dort liefert er sich mit seinen animierten Figuren einen verbalen Schlagabtausch, wie ihn die Comedy-Bühne bisher noch nicht erlebt hat. So dynamisch, überraschend und verdammt komisch! Auch in „Halt die Fresse, Rapunzel!“ kommen Pieros skurrile Märchenfiguren zu Wort, und das sogar öfter, als dem Entertainer lieb ist. Die schrägen Charaktere grätschen ihm auf humorvolle Weise immer wieder in seine Geschichten und stellen ihn vor einige Herausforderungen, denn die Märchenfiguren aus dem Masztalerz-Universum sind von einer disneyhaften Leichtigkeit so weit entfernt wie Olaf Scholz von einer lockeren Tanzeinlage auf Tik Tok oder Tofu von Geschmack.

Seit 1991 ist Piero Masztalerz als Comiczeichner, Grafiker und Texter tätig. Seine Themen sind Sex, Gewalt, Religion und Abartiges. Er arbeitet u. a. für das Satiremagazin Eulenspiegel, die Lübecker Nachrichten, den Spiegel und die Jugendzeitschrift Bravo. 2008, 2010 und 2011 wurde er für den Deutschen Cartoonpreis nominiert, 2011 und 2019 belegte er den ersten Platz. 2012 belegte er den 3. Platz beim Kunstpreis der Giordano-Bruno-Stiftung „Der freche Mario“. 2014 gewann er den 2. Platz und im Jahr 2019 noch einmal den 3. Platz. 2012 und 2014 gewann er den Hauptpreis beim Deutschen Preis für die politische Karikatur. Mit seiner Live-Cartoon-Show gewann er 2018 den 3. Platz der Lüdenscheider Lüsterklemme.