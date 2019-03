Mössinger Kultursommer / Kulturherbst 2019

Von Franz Xaver Ott

Die Textilfabrik Pausa in Mössingen hat eine bewegte und bewegende Geschichte. 1919 wurde die Firma von den Brüdern Artur und Felix Löwenstein gegründet. Die beiden Unternehmer waren begeistert von der Bauhaus-Idee, die Handwerk und Kunst vereint. Drei Designerinnen des Bauhauses arbeiteten bereits in den Zwanzigerjahren für die Firma. Die Symbiose von modernster Drucktechnik und innovativen Entwürfen sorgten für ein internationales Renommee. Während der Herrschaft der Nationalsozialisten sahen sich die jüdischen Eigentümer gezwungen, ihren Betrieb unter Wert verkaufen und emigrieren zu müssen. Unter den neuen Besitzern überstand die Firma die Zeit bis 1945. Unter der Leitung von Willy Häussler, der das erfolgreiche Konzept der Brüder Löwenstein nach dem Krieg wieder aufgriff, erlebte die Firma einen enormen, Jahrzehnte andauernden Aufschwung. Herausragende Entwürfe von Bildenden Künstlern, gedruckt als hochwertige Dekostoffe wurden in die ganze Welt geliefert. Dem generellen Wandel in der Textilindustrie konnte die Firma lange trotzen, bevor dann in den späten 1990-er Jahren der Niedergang unausweichlich wurde und Anfang dieses Jahrhunderts zur Insolvenz führte.

Mit Schauspiel, symphonischer Musik und choreografischen Szenen wird die Geschichte der Pausa am Originalschauplatz, in der allein durch ihre Ausmaße schon sagenhaften Bogenhalle, wieder zum Leben erweckt. Die politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und menschlichen Dimensionen werden mit den Mitteln des Theaters vor den Zuschauer-Augen virulent.

Im Auftrag der Stadt Mössingen und in Zusammenarbeit mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen und unter Beteiligung von Bürgern und Bürgerinnen aus Mössingen.

Autor: Franz Xaver Ott I Regie: Philipp Becker I Komposition: Johannes Hofmann