Kulturtage in den Wagenburgen

Ein Wochenende prall gefüllt mit Musik, Kleinkunst, Kinderprogramm, Workshops und Kulinarischem in einem ganz besonderen Ambiente.

Tagsüber wimmeln die Kinder über den Platz und erfreuen sich an Clownerie und weiterem Spaßprogramm, während sich die Eltern bei Kaffee und Kuchen gemütlich unterhalten oder interessante Workshops ausprobieren.

Abends heizen regionale und internationale Bands das breitgefächerte Publikum ein.

Danach können die Gäste noch in der Disko schwoofen oder den Abend am Lagerfeuer ausklingen lassen.