Kulturtheke

bis

Kulturforum e.V. Metzingen Eisenbahnstraße 29, 72555 Metzingen

Auch am heutigen Donnerstag erwartete Sie wieder ein Abend in netter Gesellschaft mit anregenden Gesprächen und einem Glas Metzinger Wein.

Info

Kulturforum e.V. Metzingen Eisenbahnstraße 29, 72555 Metzingen
Freizeit & Erholung, Stadt & Weinfeste
bis
Google Kalender - Kulturtheke - 2026-07-16 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Kulturtheke - 2026-07-16 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Kulturtheke - 2026-07-16 19:00:00 Outlook iCalendar - Kulturtheke - 2026-07-16 19:00:00 ical
bis
Google Kalender - Kulturtheke - 2026-07-30 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Kulturtheke - 2026-07-30 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Kulturtheke - 2026-07-30 19:00:00 Outlook iCalendar - Kulturtheke - 2026-07-30 19:00:00 ical

Tags