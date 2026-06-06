Kulturtheke

Auch am heutigen Donnerstag erwartete Sie wieder ein Abend in netter Gesellschaft mit anregenden Gesprächen und einem Glas Metzinger Wein.
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Kulturforum e.V. Metzingen Eisenbahnstraße 29, 72555 Metzingen
Freizeit & Erholung, Stadt & Weinfeste
bis
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Auch am heutigen Donnerstag erwartete Sie wieder ein Abend in netter Gesellschaft mit anregenden Gesprächen und einem Glas Metzinger Wein.
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